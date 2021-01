Con la patente contraffatta guidava l'auto intestata a un senza fissa dimora: multa da 5mila euro

Una multa da 5.100 euro, sequestro di documenti falsi, fermo amministrativo dell’auto e denuncia. E' l'esito dei controlli eseguiti eseguiti dalle pattuglie della polizia locale di Cisterna nella serata di domenica 10 gennaio.

Gli agenti hanno fermato una Peugeot 206 guidata da S.B., nato in Senegal nel 1994, il quale, all'atto del controllo, ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità della Repubblica del Senegal ed il relativo permesso internazionale di guida. Non avendo con sé nessun altro documento d’identità, la pattuglia ha sottoposto il conducente a rilievi fotodattiloscopici per identificarlo. E’ risultato così essere un richiedente asilo con a carico numerosi precedenti di polizia per diversi reati commessi in varie parti d’Italia negli ultimi quattro anni. Gli accertamenti sulla patente di guida hanno inoltre consentito di scoprire che, seppur molto somigliante a quelle rilasciate dallo Stato del Senegal, il documento era in realtà falso, come pure falso era il permesso internazionale di guida.

Il conducente è stato dunque denunciato alla Procura per il reato di contraffazione e uso di atti falsi. Ulteriori indagini sono in corso per risalire al proprietario del veicolo del quale lo straniero non è stato in grado di dare informazioni. L’auto però risulta intestata a un cittadino della Repubblica di Guinea, anagraficamente residente a Roma, ma di fatto senza fissa dimora. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e al conducente, oltre alla denuncia penale, è stata notificata la sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente. I controlli della polizia locale verso i fenomeni di falso documentale e relativi all’intestazione fittizia di veicoli continuano costanti anche in relazione ai risultati ottenuti nell’anno appena trascorso nell’ottica di tutelare la circolazione stradale.