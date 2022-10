Controlli dei carabinieri sulle strade, tante le violazioni: sanzioni per 23mila euro

Incisiva l’attività dei carabinieri del Comando Stazione di Cisterna che nelle ultime due settimane hanno intensificato i servizi di controllo sulle strade.

I servizi, sia diurni che notturni, hanno interessato il periodo commpreso tra il 10 e il 25 ottobre e sono stati rivolti in particolare a verificare il possesso dei documenti di guida, l’accertamento delle coperture assicurative su veicoli e ciclomotori e più in generale il rispetto delle norme del codice stradale.

Nelle due settimane considerate, sono state circa una decina le violazioni riscontrate tra cui si segnalano la guida senza patente o con patente falsa, l’uso del telefonino alla guida o la guida senza cinture di sicurezza, come anche la mancanza di assicurazione o di revisione dei veicoli controllati. Violazioni che hanno portato ad elevare sanzioni amministrative per un totale di circa 23mila euro.

Questi servizi, spiegano dall’Arma, rientrano nelle attività di controllo alla circolazione stradale e repressione dei reati amministrativi predisposta dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e dal comandante del Reparto Territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida. I servizi hanno fatto seguito anche alle numerose segnalazione fatte dai diversi comitati di quartiere locali e vogliono rappresentare, aggiungono ancora dall’Arma, un modo per rafforzare ancora di più il rapporto tra i cittadini e i carabinieri con quest’ultimi pronti a dare risposte sul campo alle richieste di intervento per prevenire, per quanto possibile, le condotte che possono portare ad incidenti e garantire la sicurezza sulle strade.