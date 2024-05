Coppia di stranieri percepiva da due anni il reddito di cittadinanza senza averne diritto

Un danno erariale da oltre 20mila euro, per due anni di erogazioni pubbliche non dovute. E' quanto emerso da un'indagine dei carabinieri di Cisterna condotte in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina, nell'ambito di un'attività di contrasto dei fenomeni legati all'indebita percezione del reddito di cittadinanza.

A conclusione di una specifica attività di controllo della documentazione di alcuni cittadini stranieri residenti a Cisterna, è emerso che una coppia aveva percepito la misura di sostegno per ben 24 mensilità, perché aveva rilasciato fase attestazioni dimostrando di avere tutte le carte e in regola e i requisiti per ottenere il rilascio dell'assegno di inclusione.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato la coppia all'autorità giudiziaria.