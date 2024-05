Abbandonò sei cuccioli al freddo e senza acqua e cibo: identificato e denunciato

Sei cuccioli di cane abbandonati a Cisterna, in diverse strade comunali. L'episodio risale allo scorso gennaio e i cagnolini sono stati lasciati al freddo, senza acqua né cibo. Dopo una segnalazione arrivata da un cittadino al comando della polizia locale, gli agenti si erano recati sul posto e avevano allertato una volontaria dell'associazione Chance for pets che opera sul territorio affinché potesse prendersi cura degli animali, tutti sprovvisti di microchip.

Da quel momento però sono state avviate le indagini per risalire al responsabile dell'abbandono analizzando i filmati postati su alcuni social network che lo immortalavano insieme ai cuccioli. L'uomo, un 47enne di Cisterna, è stato identificato e denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo ai sensi dell’articolo 727 del Codice penale. Convocato al comando di Corso della repubblica, messo alle strette, non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità.

"Il controllo degli animali domestici e la lotta al randagismo - spiega la polizia locale - nell’ultimo anno ha comportato una serie di attività da parte della polizia locale anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla collaborazione con le associazioni di protezione degli animali presenti sul territorio".