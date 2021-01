Entra in un bar armato di coltello: bloccato e denunciato dalle Volanti

A Cisterna gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 36 anni di nazionalità rumena, già noto per reati contro il patrimonio, per porto di armi in luogo pubblico. L'uomo era entrato in un bar di Corso della Repubblica, aveva chiesto una sigaretta a un altro avventore e si era guardato intorno con atteggiamento circospetto.

Il suo comportamento non è sfuggito alla barista che aveva visto tra l'altro, nel borsello che l'uomo aveva a tracolla, un grosso coltello. La donna si è quindi allontanata dal bancone con un pretesto ed è riuscita ad allertare il 113. In pochi minuti gli uomini della squadra volante di Cisterna hanno raggiunto il locale e hanno bloccato l'uomo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare un coltello di oltre 30 centimetri, particolarmente affilato, di cui l'uomo non ha potuto giustificare il possesso. Condotto in commissariato il 36enne è stato denunciato a piede libero.