Paga in macelleria con 100 euro falsi: scoperto e denunciato dalla polizia locale

Ha della merce con una banconota contraffatta ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia locale. A Cisterna gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un commerciante che si era accorto subito dell'inganno e si sono messi alla ricerca dell'uomo che si era allontanato dall'esercizio commerciale a bordo della sua auto. Raggiunto e identificato, hanno potuto accertare che si trattava di un uomo di Aprilia di 47 anni, già gravato da numerosi precedenti per i reati di spendita di banconote contraffatte, truffa e ricettazione.

All'interno dell'auto gli agenti della polizia locale hanno trovato della carne che l'uomo poco prima aveva acquistato in una macelleria del luogo, pagando con una banconota falsa da 100 euro e ottenendo 87 euro di resto. La perquisizione ha consentito di scoprire anche 120 biglietti del Cotral e tre abbonamenti del trasporto pubblico di Cisterna per un valore complessivo di 450 euro. Dagli accertamenti è emerso che i biglietti erano stati rubati la scorsa settimana da un'edicola della città di Latina.

L’uomo è stato quindi denunciato per spendita di banconote false e anche per ricettazione per il possesso dei titoli di viaggio risultati rubati.