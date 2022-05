Truffa del pacco a un anziano: la polizia locale di Cisterna individua e denuncia il responsabile

Si è conclusa con una denuncia per truffa aggravata perpetrata ai danni di un 80enne di Cisterna un'indagine condotta dalla polizia locale. L'episodio risale a circa un anno fa, quando l'anziano era stato avvicinato da un uomo a bordo di un'auto, che riferiva di dover consegnare un pacco al figlio della vittima a fronte del pagamento di una somma di 500 euro. L'anziano dunque, caduto nel raggiro, aveva effettivamente consegnato allo sconosciuto la somma di denaro richiesta ricevendo in cambio il pacchetto.

All'interno c'erano solo alcuni oggetti di scarso valore. E a quel punto l'uomo si è reso conto che si trattava di una truffa e insieme al figlio ha deciso di sporgere denuncia al comando della polizia locale.

Grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza cittadina, gli uomini del comando di Corso della Repubblica sono riusciti ad individuare il momento esatto in cui la truffa si è consumata, individuando il veicolo, una Citroen C3, e il volto dell’uomo. Sono stati così attivati tutti i necessari accertamenti per risalire alle sue generalità partendo dalla targa del veicolo che risultava intestato a un autonoleggiatore di Milano. Come emerso, il truffatore aveva a sua volta dato l'auto a un noleggiatore di Napoli che aveva poi affidato il veicolo a un 45enne di Napoli. Grazie alla collaborazione della polizia locale di Milano e di quella di Napoli sono stati compiuti tutti gli accertamenti sulle due attività facendo emergere irregolarità amministrative sulle opportune garanzie per l’identificazione compiuta dei reali utilizzatori dei veicoli noleggiati.

A Cisterna resta alta l'attenzione delle forze di polizia per scongiurare il rischio di truffe e la polizia locale invita i cittadini a segnalare prontamente situazioni di dubbia legalità così da poter intervenire per evitarle e identificare tempestivamente i responsabili.