Il quartiere San Lorenzo dedica una panchina rossa a Desirée Mariottini

Alla cerimonia a Roma c'era anche la madre della 16enne di Cisterna morta nello stabile abbandonato di via dei Lucani

Da ieri a Roma c’è una panchina rossa dedicata alla memoria di Desirée Mariottini, la 16enne sedicenne di Cisterna morta all’interno di uno stabile in via dei Lucani.

La panchina è in piazza dei Campani, proprio nel quartiere San Lorenzo, e al taglio ufficiale del nastro, insieme alla mamma della ragazza Barbara Mariottini, c’era anche la minisindaca del II Municipio Francesca Del Bello.

“Ogni volta che mi torna in mente questa terribile vicenda – ha commentato la presidente - sento il dolore di quei giorni, il pensiero dei familiari dilaniati dal dramma, immagino la vita di Desirée, la donna che sarebbe diventata. Una vita, la sua, spezzata da un crimine spregevole: la violenza e il sopruso. Il mio auspicio è che ogni giorno, chiunque si siederà su questa panchina o la osserverà, possa rivolgere il suo pensiero a Desirée, magari parlandone con il proprio figlio, con il proprio compagno, con il proprio amico. Perché solo la presa di coscienza – ha concluso - può salvarci dal fatto che tragedie come questa non si ripetano mai più".

La mamma di Desirée, in occasione della cerimonia, ha espresso il desiderio che “questa panchina rossa divenga un rifugio, un punto di conforto per chi vive un dolore, un disagio, nella solitudine. Vorrei che Desirée si sedesse insieme a me e mi facesse un cenno, un sorriso” ha commentato.