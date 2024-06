Omicidio Desirée Mariottini: "Assoluta indifferenza degli imputati verso la sua vita"

"C'è stata una volontarietà dell'azione criminosa posta in essere ai danni di Desirèe Mariottini dagli imputati Salia, Alinno e Minteh, i quali, a fronte della ormai gravissima condizione di debilitazione psico-fisica in cui versava la minore, che a quel punto già appariva in stato di incoscienza, non solo non prestavano il soccorso dovuto alla persona offesa, mostrando un'assoluta indifferenza verso la vita della giovane vittima, ma si opponevano fermamente e minacciavano chi suggeriva l'intervento di un'ambulanza che avrebbe impedito la morte della ragazza".

Lo scrivono i giudici della seconda Corte di assise di appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con la quale il 29 maggio scorso hanno condannato a 22 anni Mamadou Gara che nel primo processo di appello era stato invece condannato all'ergastolo; a 18 anni Brian Minthe a fronte dei 24 anni del precedente verdetto; a 26 anni per Alinno Chima rispetto ai 27 che gli erano stati inflitti in precedenza per la morte della 16enne di Cisterna.

"Viste le condizioni di Desirèe - si legge nelle 86 pagine delle motivazioni - era prevedibile, nel caso concreto, il rischio di overdose e di conseguente di morte, rischio da ritenersi tanto più sostanziale e tuttavia colposamente ignorato dal Gara, interessato esclusivamente ad abusare sessualmente della ragazza in ragione del progressivo stato di malessere dalla minore palesato in evidente stato di minorata difesa. Gara ha trascurato, sempre secondo i giudici, "per incuria, ignavia, trascuratezza, insipienza o, più semplicemente, indifferenza, quei segnali, disinteressandosi completamente della ragazza e neppure allertando i presenti nella 'sala del crack' sottovalutando o neppure soppesando lo stato di salute Desireè, ponendo così in essere - scrivono i giudici - una condotta che era da lui da attendersi in base alle norme cautelari cui ci si doveva attenere". Quindi per la Corte risulta ormai definitivamente ed irrevocabilmente accertato che Gara ebbe a concorrere, con Salia e con Alinno, nella cessione reiterata di sostanze stupefacenti e psicotrope a Desirèe, la quale, quella mattina del 18 ottobre 2018 si presentava nello stabile in conclamato stato di astinenza, alla disperata ricerca di droghe. Una sentenza che pur avendo ridimensionato la condanna a carico di Gara, che secondo i giudici non era presente all'interno del sito di via dei Lucani, nelle fasi immediatamente precedenti la morte della ragazza, non nasconde l'estrema gravità del comportamento tenuto dai tre imputati per i quali è stato necessario ripetere il processo di secondo grado.