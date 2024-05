Donna trovata senza vita in casa: indagini in corso, disposta l'autopsia

E' stata trovata senza vita nella sua abitazione, a Cisterna, in pieno centro. Si tratta di una donna di 55 anni di nazionalità moldava, sul cui decesso sono ora in corso le indagini dei carabinieri.

A dare l'allarme al 112 è stato il compagno della signora che, rientrando in casa, ha trovato il corpo. I soccorsi sono stati inutili. L'ipotesi è che si sia trattato di un malore improvviso, ma sulla morte della donna la procura vuole vederci chiaro e ha disposto l'autopsia che aiuterà a comprendere con maggiore chiarezza le cause. I militari della stazione di Cisterna hanno intanto ascoltato il compagno della signora per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti.