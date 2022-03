Fermato dai carabinieri e trovato in possesso di 11 dosi di cocaina: 34enne arrestato

Un arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga è scattato a Cisterna da parte dei carabinieri della stazione locale, coordinati dal reparto territoriale di Aprilia.

I militari, nel corso di uno specifico servizio di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno trovato un uomo di 34 anni in possesso di 11 involucri di cellophane chiusi con nastro adesivo. Si trattava di cocaina del peso complessivo di 4 grammi, già confezionata e pronta per essere venduta. Insieme alla droga anche la somma di 200 euro verosimilmente provento di una precedente vendita. All'interno dell'appartamento dell'arrestato è stato inoltre rinvenuto diverso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento.