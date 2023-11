Destinatario del provvedimento un 25enne, con precedenti di polizia, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel capoluogo pontino nel mese di marzo 2023, reato per il quale ora deve scontare la sua pena.

Deve scontare un anno di reclusione per reati di droga e nel pomeriggio di venerdì a Cisterna i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina.

Condannato per spaccio di droga, portato in carcere per scontare la pena