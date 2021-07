Spaccio di cocaina e marijuana nelle zone della movida: due denunce

Un'operazione contro lo spaccio di droga nelle zone della movida è scattata a Cisterna. I poliziotti del commissariato locale in due distinti servizi hanno iindividuato due pusher di 41 e 21 anni, già in passato responsabili di violazioni penali in materia di stupefacenti.

Posizionandosi in luoghi strategici del centro storico di Cisterna, i due hanno attirato l'attenzione degli agenti che, grazie alla collaborazione della polizia scientifica, hanno documentato l'attività di spaccio. Entrambi sono stati sorpresi con numerose dosi di stupefacente, pronte per la vendita: in totale 15 grammi di cocaina e 50 di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro e i due soggetti denunciati in stato di libertà alla procura di Latina.