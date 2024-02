Oltre 5.600 dosi di eroina per lo spaccio, condannato il pusher

E' stato condannato a cinque anni di reclusione William Uchennam Okafor, il 42enne di nazionalità nigeriana arrestato il 2 agosto dello scorso anno a Cisterna perchè trovato in possesso di un chilo e 400 grammi di eroina. Lo straniero questa mattina è compoarso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il processo, su richiesta della difesa rappresentata dall'avvocato Alessia Vita, si è svolto con rito abbreviato. Quel giorno l'uomo era stato sottoposto ad un controllo da parte degli agenti del locale commissariato che nascosti nella biancheria avevano trovato oltre cento grammi di eroina all'interno di alcuni ovuli. La perquisizione era poi proseguita all'interno dell'abitazione dove altra sostanza stupefacente in grossa quantità, oltre un chilo e 200 grammi. Complessivamente dunque 1.377 grammi di droga corrispondente a 5.632 dosi medie.

Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Daria Monsurrò ha chiesto una condanna a 6 anni di carcere ma il gup al termine della camera di consiglio ha ridotto la pena a cinque anni. Il giudice ha anche accolto l'istanza presentata dalla difesa e ha concesso al 42enne, detenuto da agosto 2023, gli arresti domiciliari.