L'omicida non risponde ma conferma la confessione: "Le ho uccise"

Non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario ma ha rilasciato soltanto brevi spontanee dichiarazioni per confermare quanto già confessato al pubblico ministero Valerio De Luca nel corso dell'interrogatorio di martedì notte Christian Sodano, accusato del duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della sua fidanzata Desyrée Amato.

E' durata poco poco più di 20 minuti questa mattina l'udienza di convalida all'interno del carcere di Latina, giusto il tempo di rimandare alla confessione resa in precedenza con la quale ha ammesso di avere sparato alle due donne intervenute dopo una discussione con Desyrée e di avere poi cercato di convincere quest'ultima a sparargli perchè voleva togliersi la vita. Ma lei è fuggita e a quel punto anche lui ha lasciato la villetta in via dei Monti Lepini alla periferia di Cisterna per rifugiarsi a casa dello zio nel quartiere Q4 a Latina. E' lì che lo hanno trovato gli agenti della Squadra mobile allertati proprio dallo zio al quale Sodano aveva nel frattempo telefonato.

Il giovane finanziere, assistito dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, di fronte al gip è apparso tranquillo anche in questa occasione e non ha aggiunto alcun particolare al racconto reso in precedenza. Il giudice ha successivamente provveduto a convalidare il fermo di polizia del 27enne e ha disposto, così come richiesto dal pm De Luca, la custodia cautelare in carcere con l'accusa di duplice omicidio volontario. La decisione è supportata tra l'altro anche dal possibile pericolo di fuga che non consente di applicare in questo caso una misura alternativa.