Dopo la confessione per l'omicida di Cisterna ora l'interrogatorio in carcere

Sarà interrogato domani mattina, 16 febbraio, alle 9.30 Christian Sodano, il 27enne finanziera accusato del duplice omicidio della madre e della sorella della fidanzata, uccise a colpi di pistola nella loro abitazione in via dei Monti Lepini a Cisterna.

Il giovane, assistito dagli avvocati Lucio Tesono e Leonardo Palombi, è attulamente detenuto nel carcere di Latina ed è all'interno della casa circondariale di via Aspromonte che si terrà l'udienza di convalida del fermo da parte del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'uomo peraltro ha già ammesso di avere sparato a Nicoletta Zomparelli, 47 anni, e Renée Amato di 19 anni nel corso di un lungo interrogatorio in questura martedì notto. In quel confronto con il sostituto procuratore Valerio De Luca, titolare dell'indagine, Sodano ha ricostruito lucidamente e in maniera asettica gli eventi di quel pomeriggio: il litigio con la fidanzata Desirée, l'avere estratto la pistola d'ordinanza, lei che spaventata grida e va a chiudersi in bagno mentre accorrono la madre e la sorella e poi i colpi di pistola esplosi contro le due. Poi il tentativo di sfondare la porta a calci e Desirée che riesce miracolosamente a scappare dall'abitazione e a raggiungere un distributore di benzina. Poi la sua fuga in auto per raggiungere l'appartamento dello zio, al quale nel frattempo ha telefonato, in Q4 a Latina dove gli agenti della Squadra mobile lo trovano e lo arrestano senza che lui opponga resistenza.

Un lungo racconto nel quale l'omicida non ha omesso alcun particolare e che dovrà ripetere domani mattina davanti al gip chiamato a convalidare il suo arresto. Si attendono inoltre gli esiti degli esami disposti sulla pistola e sugli abiti indossati dal 27enne, sottoposti a sequestro preventivo così come l'auto.