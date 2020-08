Cisterna, scoperto falso broker assicurativo. Tutto parte da un controllo stradale

Falso broker assicurativo denunciato dalla polizia di Cisterna. Tutto parte da un controlli stradale: gli agenti, infatti, durante un servizio ad Aprilia hanno sanzionato una donna di Cori e sequestrato il suo veicolo, dopo aver scoperto che aveva esibito tagliando e documenti assicurativi risultati falsi.

Una circostanza che ha suscitato stupore nella conducente del mezzo; da qui sono partiti gli approfondimenti da parte degli agenti del Commissariato di Cisterna che hanno portato ad identificare e a denunciare un falso broker di 24 anni originario di Napoli. Secondo quanto accertato, riferiscono dalla Questura, il 24enne “tramite annunci on-line, vendeva premi assicurativi dai costi allettanti, previo pagamento dei relativi importi su carte PostePay”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla guidatrice, appreso del raggiro di cui è rimasta vittima, non è rimasto altro da fare che denunciare la truffa agli stessi agenti del Commissariato. “Da sottolineare nella vicenda - specificano dalla Questura - la qualità dei documenti contraffatti che avevano consentito alla donna, già fermata in precedenza in altri controlli di Polizia, di non incorrere in sanzione alcuna”.