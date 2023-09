Fuga di gas per una tubatura rotta: allarme a Cisterna

Fuga di gas ieri a Cisterna, nel quartiere San Valentino, dove alcuni residenti sono stati fatti evacuare a causa del danneggiamento di tubature durante i lavori per la fibra. L'allarme è scattato nella mattinata del 4 settembre quando è stata tranciata per errore una condotta sotterranea provocando la dispersione del gas che si è incanalato nella rete fognaria.

E' quindi scattato l'allarme, che ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia locale, società del gas e tecnici di Acqualatina. Si è proceduto quindi alla riparazione del danno e all'apertura dei tombini per far uscire il gas che dalla rete fognaria si avvertiva ormai anche nelle abitazioni dei residenti della zona. Molte case sono rimaste senza gas e corrente elettrica e alcune sono state evacuate per ragioni di sicurezza fino in serata.