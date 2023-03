Ieri la camera ardente in azienda, oggi l'ultimo saluto a Francesco Mansutti

E' stata allestita ieri, nella stessa azienda di famiglia lungo la via Appia, a Cisterna, la camera ardente di Francesco Mansutti, morto a 26 anni travolto da un trattore in manovra. Oggi invece, sabato 18 marzo, saranno celebrati i funerali del giovane, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.

Dopo la laurea alla Luiss Francesco aveva cominciato a lavorare alla Campana srl e qui ha perso la vita in un incidente avvenuto il 16 marzo. Un mezzo aziendale, un trattore con benna, lo ha travolto mentre era impegnato in una manovra e l'operaio che era alla guida si è accorto purtroppo troppo tardi della presenza del ragazzo, deceduto sul colpo schiacciato dalle ruote del trattore. Per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto la procura ha intanto disposto una perizia.