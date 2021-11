Depredava le auto dei fedeli durante la messa: denunciata ladra seriale

E' stata denunciata per furto aggravato una donna di 50 anni, che da tempo aveva preso di mira i fedeli che si recavano alla funzione nella chiesa di Olmobello. Le indagini dei poliziotti del commissariato sono iniziate dopo diverse denunce presentate dalle vittime per una serie di furti sulle auto parcheggiate all'esterno della chiesa. Furti compiuti proprio durante lo svolgimento delle funzioni religiose.

Le immagini acquisite dai sistemi di sorveglianza della zona di Olmobello, alla periferia di Cisterna, sono state quindi analizzate e hanno consentito di individuare la responsabile dei colpi, anche grazie all'intuizione di uno degli investigatori della sezione anticrimine, poi comprovata dal sistema di riconoscimento facciale in dotazione alla polizia scientifica.

La donna dunque, fingendo di recarsi a messa, in realtà effettuava degli accurati sopralluoghi e al momento opportuno entrava in azione per rubare all'interno delle auto posteggiate fuori.