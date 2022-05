Condannato a cinque anni per furti e ricettazione: rintracciato e arrestato dalla polizia

Nella mattinata di oggi, 24 maggio, la questore di Latina ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Roma nei confronti di un 59enne di Cisterna, gravato da un cumulo di pene per reati di furto aggravato, ricettazione e violazione della normativa sugli stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna hanno rintracciato l'uomo grazie a una specifica attività investigativa e lo hanno accompagnato negli uffici per gli adempimenti di rito, per poi trasferirlo in carcere, dove sconterà una condanna a cinque anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione.