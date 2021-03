Rubano nella notte in un esercizio commerciale: ladri scoperti e arrestati a Cisterna

Nel corso della notte i carabinieri hanno arrestato due persone a Cisterna. Si tratta di un 40 e un 45enne, bloccati dai militari mentre si allontanavano da un noto esercizio commerciale della città dopo essersi impossessati di alcuni articoli del valore di 50 euro.

I carabinieri hanno perquisito la loro abitazione e grazie all'accertamento hanno rinvenuti altri oggetti risultati rubati, per un valore complessivo di circa 700 euro. In parte si trattava di merce trafugata nei giorni precedenti dalla stessa attività commerciale. Tutto è stato restituito ai proprietari mentre i due ladri sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.