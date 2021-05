Cisterna: con l’auto nuova nella movida del centro, ma era alla guida senza patente. Denunciato

Sorpreso al volante della sua nuova auto senza patente è stato denunciato. E’ finito così il controlo per un uomo di 44 anni di Cisterna, già noto alle forze dell’ordine. Tutto è accaduto nella serata di venerdì 14 maggio nel corso uno dei normali servizi di controllo effettuati dagli uomini del locale Commissariato su disposizione del Questore di Latina e volti a rafforzare la vigilanza nei centri cittadini sull’osservanza delle misure anti Covid-19.

Durante i controlli, il 44enne è stato sorpreso alla guida senza patente di una Smart Fortwo di recente immatricolazione. L’uomo, come fanno sapere dalla Questura, nell’ultimo biennio aveva già subito una contestazione amministrativa da parte della polizia stradale di Terracina, non resistendo per questo alla tentazione di immergersi nella “movida” nel centro di Cisterna per sfoggiare l’auto nuova. Per lui è scattata dunque la denucnia per guida senza patente, mentre la vettura è stata sequestrata.

Resta dunque massima l’attenzione, in particolare nel fine settimana, da parte della polizia sul centro di Cisterna, al fine di evitare il compimento di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.