Incendio a Cisterna: auto avvolta dalle fiamme, intervengono i vigili del fuoco

E’ accaduto in via Tivera; la Bmw a fuoco a bordo strada; si ipotizzano cause accidentali

Momenti di paura nella prima serata di ieri, giovedì 21 gennaio, a Cisterna per l’incendio di un’auto. Sul posto, in via Tivera, in seguito ad una segnalazione sono intervenuti i vigili del fuoco. Appena giunti sul posto si sono trovati davanti una Bmw completamente avvolta dalle fiamme e che si trovava a bordo strada.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento; in base ai pochi elementi raccolti, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, si presume che il rogo sia sia scaturito a seguito di cause accidentali. Fortunatamente non si registrano feriti.