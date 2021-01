Paura a Cisterna: scoppia l’incendio in un’abitazione, tratto in salvo un giovane

E’ accaduto in via Puglie. Il ragazzo che aveva inalato una notevole quantità di fumo è stato portato all’esterno del palazzo dai poliziotti; i vigili del fuoco hanno domato il rogo scongiurando danni anche alle altre case

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, sabato 23 gennaio, a Cisterna dove un giovane è stato tratto in salvo mentre all’interno della sua abitazione era divampato un incendio. Scattato l’allarme per il rogo in un’appartamento al primo piano di un condominio sul posto, in via Puglie, sono interventi gli agenti della Squadra Volante.

Nella casa interessata dalle fiamme, infatti, vi era un ragazzo di origini filippine. Subito i poliziotti dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione da cui usciva un denso fumo nero; il giovane sebbene non avesse ancora perso i sensi, aveva inalato una notevole quantità di fumo liberatosi dall'incendio che si era sviluppato dalla cucina ed è stato trovato in condizioni tali da non riuscire a collaborare con i poliziotti.

Stante l'incombente pericolo agli agenti non è restato altro che portarlo in salvo sollevandolo di peso e conducendolo al sicuro all'esterno del palazzo. Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per evitare danni anche agli altri appartamenti del condominio.

Il ragazzo una volta soccorso è stato trasportato dall'ambulanza presso il Pronto Soccorso di Aprilia, ancora sotto shock ma comunque fuori pericolo.