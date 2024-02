Raccolta fondi non autorizzata per i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato: indaga la procura

C'è un'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Latina su una richiesta di fondi per pagare i funerali di Nicoletta Zomparelli e della figlia Renée Amato, le due donne uccise una settimana fa a Cisterna dall'arma impugnata dal finanziere Christian Sodano.

L'indagine, stando a quanto rivelato dall'agenzia LaPresse, è stata aperta in seguito alla pubblicazione di un link su una pagina social in cui veniva appunto promossa una sottoscrizione economica per pagare la cerimonia funebre delle due donne. Da quanto si apprende gli inquirenti delegheranno alla polizia postale le indagini per identificare i promotori dell'iniziativa divulgata sul web ma a quanto pare non autorizzata.