Guida sotto l'effetto di alcol e provoca un incidente

Coinvolto in un incidente stradale avvenuto in pieno centro a Cisterna. L'uomo, un 35enne residente a Velletri, guidava ubriaco. I carabinieri della stazione locale lo hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l'effetto di alcol e hanno proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione oltre a sottoporre il veicolo a un fermo di 30 giorni in attesa di eventuali disposizioni della prefettura.

Il 35enne era uscito fuori strada mentre alla guida della sua auto e aveva rifiutato il trasporto in ospedale da parte dei mezzi del 118 che erano intervenuti per il soccorso. Insieme a lui viaggiava un altro passeggero, un 28enne di Cisterna, rimasto lievemente ferito. Sottoposto successivamente a un accertamento alcolemico, il conducente era risultato avere un tasso compreso tra 0,8 e 1,5.