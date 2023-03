Altro incidente sul lavoro a Cisterna: donna perde una mano nel tritacarne

Un altro incidente sul lavoro si è verificato ieri, 16 marzo, nella stessa giornata in cui Francesco Mansutti, 26 anni, ha perso la vita in un'azienda di Cisterna. Sempre nel territorio di Cisterna una donna ha perso una mano mentre lavorava in un'azienda agricola vicino a Doganella.

L'operaia lavorava nel laboratorio di macelleria della ditta quando la mano destra è stata risucchiata nel tritacarne e tranciata. Gli altri lavoratori hanno immediatamente bloccato il macchinario e allertato i soccorsi. Il personale sanitario ha stabilizzato la donna e subito dopo un'eliambulanza l'ha trasferita d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Poco dopo il suo arrivo l'operaia è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora si trova ricoverata e sotto osservazione. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Cisterna e i funzionari dell'ispettorato del lavoro che anche in questo caso hanno effettuato i primi accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.