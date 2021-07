Tragico incidente sul lavoro a Cisterna, perde la vita un operaio

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Cisterna in cui ha perso la vita un operaio del posto.

Poche le informazioni ancora a disposizione: da quanto si apprende la tragedia è avvenuta in un cantiere edile in via via Bufalareccia in zona Le Castella.

Scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambualanza, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’operaio; sul posto anche gli agenti della polizia locale e gli ispettori della Asl di Latina.