Francesco Mansutti, il giorno del cordoglio. Indagine sull'incidente mortale nell'azienda di famiglia

E' morto sul colpo, travolto dalla parte posteriore di un trattore che stava effettuando una manovra all'interno del capannone dell'azienda. L'operaio che manovrava il mezzo si è reso conto troppo tardi della presenza del ragazzo e Francesco Mansutti probabilmente in quel momento era di spalle. Per il 26enne di Latina non c'è stato scampo. La tragedia nella mattinata di ieri, 16 marzo, all'interno della ditta Campana srl, lungo la via Appia, nel comune di Cisterna.

La procura di Latina ha aperto un'indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente costato la vita al giovane e ha disposto il sequestro del mezzo aziendale e l'esame esterno sul corpo della vittima. Nella giornata di ieri i primi accertamenti e i sopralluoghi della polizia e dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro impegnati nella verifica delle condizioni di sicurezza.

Francesco, molto noto nel capoluogo, nipote dell'ex sindaco Maurizio Mansutti, figlio di Franco, noto commercialista di Latina e dell'imprenditrice Antonella Campana, si era laureato alla Luiss e da qualche qualche tempo aveva cominciato a lavorare nella ditta di famiglia, a Cisterna. La notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto tutta la comunità e sono decine i messaggi di cordoglio per la famiglia da parte di amici, conoscenti, rappresentanti delle istituzioni e anche delle società sportive in cui il ragazzo aveva militato. Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri comunali si sono stretti intorno alla famiglia Mansutti-Campana: “In questo momento di dolore - ha dichiarato l’amministrazione comunale - qualsiasi parola risuona inutile. Alla famiglia di Francesco, molto conosciuta e stimata a Cisterna, giunga l’abbraccio e la vicinanza della nostra comunità”.

"Siamo rimasti attoniti dalla tragica notizia della scomparsa del cestista Francesco Mansutti - scrive invece la società di basket Fortitudo Cisterna - Ha giocato anche nelle nostre giovanili, poi da avversario, ci siamo sempre incontrati con grande piacere. Siamo sconvolti dalla notizia, la società Fortitudo Cisterna, si stringe alla famiglia di Francesco Mansutti, con grande dolore". Francesco militava nella società sportiva di basket Virtus Pontinia, in serie D: "Con profonda tristezza ci uniamo al dolore della famiglia Mansutti. Oggi perdiamo un amico, un compagno, una fonte di gioia e ispirazione per tutta la nostra realtà. Tutto il mondo Virtus porterà per sempre nel cuore il tuo ricordo".

"Era una ragazzo straordinario, brillante, generoso, che conoscevo da quando era bambino, figlio dell’Amico Franco Mansutti e nipote di Maurizio. Non ho parole per un dolore così grande, per la perdita insopportabile di un figlio. A Franco, alla mamma Antonella, alla sorella Michela, allo zio Maurizio e a tutta la loro famiglia un abbraccio forte a nome di tutti gli amici e le amiche di Franco e di Maurizio. Ci stringiamo con affetto alla famiglia Mansutti. Per i funerali ci vorrà qualche giorno. Una preghiera per Francesco e per la sua famiglia", scrive anche l'esponente del Pd Claudio Moscardelli. "Ho provato un dolore incommensurabile nell’apprendere della tragica scomparsa di Francesco Mansutti - è il messaggio dell'ex primo cittadino di Latina Vincenzo Zaccheo - Esprimo la vicinanza e la partecipazione di chi ha vissuto sulla sua pelle drammi laceranti sul piano umano e familiare. Francesco era un'eccellenza negli studi, nello sport e, da qualche tempo, nel mondo del lavoro. Mi stringo attorno ai genitori Franco e Antonella, alla sorella Michela, allo zio Maurizio e alla comunità di amici che, con orgoglio e amore, lo porteranno sempre nel cuore".