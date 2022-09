Aggressione omofoba, l'associazione Arcigay Seicomesei offre aiuto alla vittima

Anche l’associazione Arcigay Latina Seicomesei interviene sull'aggressione omofoba subita dal 18enne transgender di Cisterna nella giornata del 30 agosto, esprimendo "assoluta condanna per i gravissimi atti di violenza proprio nel territorio in cui da anni opera per costruire ambienti di vita migliori e spazi sicuri per le persone della comunità LGBTI+.

“La lotta per i nostri diritti e soprattutto la nostra sicurezza, è ancora lunga - dichiara Valerio Vitale, presidente di Arcigay Latina Seicomesei - ma non abbasseremo la testa di fronte alle disuguaglianze, alla violenza e all’intolleranza. Risponderemo continuando a cercare sponda nelle istituzioni, nelle associazioni e in tutte le cittadine e i cittadini che sono dalla nostra parte per ristabilire un clima di rispetto e tolleranza in questo Paese e nella provincia di Latina dove noi operiamo. Ci siamo già mossi per offrire aiuto alla vittima di questo ennesimo grave episodio e lo faremo per tutti i membri della nostra comunità del nostro territorio che dovessero farne richiesta”

L’associazione Arcigay Latina Seicomesei ha aperto infatti quest’anno lo Sportello Arcobaleno, uno spazio sicuro dove volontari formati e professionisti dedicati, accolgono e offrono un primo aiuto e sostegno psicologico o legale in forma gratuita alle persone LGBTI+ che ne hanno bisogno. Mandando una mail a sportello@latina.arcigay.it si prende appuntamento e si accede al servizio dopo un colloquio con gli operatori.