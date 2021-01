Investimento sui binari a Cisterna: ferito un uomo. Treni in ritardo sulla Roma-Formia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Cisterna: un uomo è stato colpito da un treno in transito nei pressi della stazione. Interrotta momentaneamente la circolazione dei treni sulla linea Roma-Formia.

L’uomo, un 40enne di origini straniere, da quanto si apprende sarebbe stato colpito dal convoglio in transito che lo ha sbalzato a terra; soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, sulla linea Roma-Formia “il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Cisterna per l’investimento di una persona da parte di un treno”; intorno alle 15.20 la circolazione dei treni risulta ancora fortemente rallentata; si registrano ritardi fino a 120 minuti.