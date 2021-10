Aggredì il titolare di un negozio e poi gli agenti, condannato a un anno e quattro mesi

Era accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, reati per i quali è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere. Protagonista un 40enne di origini campane con una serie di precedenti residente da tempo a Cisterna che alla fine dello scorso anno si era scagliato contro un commerciante cinese titolare di un negozio nel centro di Cisterna e poi contro gli agenti del Commissariato intervenuti sul posto: a giustificazione del suo comportamento aveva detto che il figlio minore era stato trattato male all’interno dell’esercizio.

Grazie all'acquisizione dei filmati è stato possibile vedere e documenatre la violenza dell’uomo e del figlio minore a fronte di una legittima censura dell’esercente cinese per comportamenti arroganti e provocatori del ragazzo. In quella occasione l'uomo era stato tratto in arresto e a suo carico il Questore di Latina aveva irrogato la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Ieri la condanna a un anno e quattro mesi da parte del giudice monocratico del Tribunale di Latina Villani che ha anche confermato l’obbligo di presentazione alla P.G. per la firma.