Degenera la lite in casa: 53enne ferito con un coltello da cucina dalla convivente

Ha ferito il convivente con un coltello da cucina: è finita nel sangue la lite in un’abitazione a Cisterna dove sono dovuti intervenire gli agenti del locale Commissariato. I fatti nella giornata di ieri, giovedì 29 settembre, nel quartiere popolare di San Valentino.

In seguito alle segnalazioni i poliziotti sono giunti in casa della coppia dove poco prima tra i due era scoppiata una lite nata per futili motivi e presto degenerata. Secondo quanto accertato e riferito dalla Questura, infatti, la donna al culmine della discussione ha ferito il convivente al braccio con un coltello da cucina con lama in ceramica.

Tempestivo si è rivelato l’intervento degli agenti che hanno evitato che si potesse arrivare a conseguenze ben più gravi. A seguito dell’aggressione l’uomo è stato portato all’ospedale di Velletri per le cure necessarie; giudicato guaribile dai sanitari in 15 giorni è stato poi ospitato da un parente; la donna, invece, terminate le formalità di rito è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per reati di lesioni aggravate dall’uso del coltello. L’arma è stata sequestrata.