Minacce con il coltello e botte alla moglie: il Tribunale lo assolve

Era accusato di maltrattamenti in famiglia e per questo era finito in carcere. Ma ieri per Said Boufaitis, 35enne di origini tunisine residente a Cisterna, è arrivata un'assoluzione con formula piena.

I fatti che gli venivano contestati risalgono al periodo compreso tra il settembre 2022 e il gennaio 2023: secondo l'uomo rivolto reiterate minacce di morte alla moglie brandendo anche un coltello e urlandole contro "Rifugiati dove ti pare, tanto ti raggiungo e ti uccido”. Inoltre l'avrebbe colpita con schiaffi e pugni e poi le avrebbe sotratto sia il telefono cellulare che il documento di identità oltre a vietarle di andare a lavorare e frequentare altre persone.

Nell'udienza conclusiva del processo a suo carico davanto al secondo collegio penale del Tribunale di Latina, presidente Francesca Coculo, il pubblico ministero Valerio De Luca ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione ma la sua ricostruzione è stata smontata dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Alessandro Farau. A conclusione della camera di consiglio il Tribunale ha assolto Boufaitis perchè il fatto non sussiste e ha disposto l'immediata scarcerazione dell'uomo, detenuto per questa causa a Regina Coeli.