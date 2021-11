Minaccia la ex compagna all'interno del centro commerciale, nuova misura per un 60enne

Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex convivente l’ha raggiunta e minacciata tanto da costringerla a chiamare il 113. Così per un 60enne di Cisterna residente a Velletri è scattata una denuncia per violazione degli obblighi imposti dall’ordinanza del magistrato.

L’uomo era già stato allontanato dalla casa familiare e dalla ex compagna 47enne nei cui confronti si era reso precedentemente responsabile di maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi all’interno del centro commerciale “La Grancia” di Cisterna, ove la donna lavora, l’ha raggiunta e spaventata con minacce, tanto da costringerla a chiudersi all’interno di un negozio. Lui ha cercato di far perdere le proprie tracce ma è stato rintracciato ancora nelle vicinanze e denunciato per la violazione delle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

Pur non avendo potuto procedere al suo arresto, poiché era trascorsa la flagranza del reato al momento dell’intervento, gli investigatori del Commissariato di Cisterna hanno avanzato comunque richiesta di aggravamento delle misure di prevenzione in atto, alla Procura di Velletri, che oggi ha emesso una ulteriore Misura dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Velletri, luogo di residenza del reo, per due volte al giorno.