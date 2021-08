Guardia di Finanza: Mario Serra è il nuovo comandante della Tenenza di Cisterna

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Cisterna: c’è stato il passaggio di consegne tra il Lgt. C.S. Giuseppe Santillo, che dopo 5 anni lascia la guida del reparto, e il nuovo comandante, il Lgt. C.S. Mario Serra.

Il nuovo comandante Serra, militare di lunga esperienza operativa, giunge dal 6^ Nucleo Operativo Metropolitano di Roma – Lido di Ostia, dove ha svolto importanti attività di polizia tributaria e giudiziaria presso la 1^ Squadra Operativa volante.

Nel suo intervento di saluto, Serra ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle “per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno ad esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e a garantirne la sicurezza e la tutela dell’economia legale”.

Il comandante provinciale Umberto Palma ha ringraziato Santillo, posto in congedo per raggiunti limiti di età, per il lavoro svolto in questi anni a Cisterna e ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al nuovo comandante Serra.