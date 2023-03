Incidente in azienda: muore un ragazzo di 26 anni

Tragedia questa mattina, 16 marzo, nel territorio di Cisterna, all'interno di una ditta di mangimi, la Campana srl, che si trova al km 57,1 della via Appia. A perdere la vita, all'interno del capannone, Francesco Mansutti, un ragazzo di appena 26 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma sembra che il giovane sia stato schiacciato da un mezzo aziendale. I soccorsi del 118 e l'attivazione di un'eliambulanza non hanno potuto salvargli la vita. Il 26enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.