Muore Carlo Castagnacci, decano del commercio e presidente del Premio Cisterna

La città di Cisterna piange Carlo Castagnacci, decano del commercio in città e presidente del Premio Cisterna. Castagnacci è venuto a mancare nelle prime ore della mattinata di oggi, 27 dicembre. Era nato del 1932 e insieme alla moglie Gabriella ha gestito fino al 2014 lo storico emporio Castagnacci di Corso della Repubblica 251. Una tradizione di famiglia quella del commercio, iniziata dal padre Pietro che aveva una bottega da barbiere in città, dove andava a farsi fare la barba anche il musicista Giacomo Puccini quando arrivava a Cisterna per cacciare le folaghe. Nel 1926 era stata rilevata anche la licenza per la vendita di profumi, cartoleria e studio fotografico. E così era nato l'emporio. Durante la guerra i Castagnacci si rifugiarono nelle Grotte Caetani, sfollando prima a Filettino e poi a Roma. Dopo la liberazione rientrarono a Cisterna e nel maggio 1945 Pietro riaprì l?attività. L?Emporio Castagnacci ha fornito registri, carta e cancelleria agli uffici che diressero i lavori per la bonifica pontina, e poi libri, sussidiari, grembiuli e tanto altro ai cittadini di Cisterna per oltre 60anni.

Carlo Castagnacci è sempre stato molto attivo non solo nel commercio, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ma anche nella vita sociale del paese. Più volte è stato presidente del Comitato Festeggiamenti e fin quando ha potuto è stato impegnato nelle attività della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo. Membro della commissione comunale per il Premio Cisterna sin dalla prima edizione e dal 2017 era il presidente in carica. I funerali si svolgeranno domani, 28 dicembre, alle 11 nella chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna. Il sindaco Valentino Mantini e l?amministrazione, a nome della comunità di Cisterna, esprimono il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia.