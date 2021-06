Tragedia a Cisterna, operaio accusa un malore e muore in un'azienda

Un operaio di 37 anni di Pontinia è morto ieri mentre stava lavorando in un'azienda di Cisterna, lungo la via Appia. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 16 giugno. L'uomo si è accasciato a terra per un improvviso malore durante il suo turno di lavoro e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 allertati dai colleghi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto i carabinieri dell'ispettorato del lavoro e la Asl di Latina, che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'accaduto.