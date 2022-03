Malore mentre gioca a basket: muore a 17 anni Moses Kamarà, studente di Cisterna

Un sabato pomeriggio come tanti, trascorso con gli amici a giocare a basket. Poi la tragedia improvvisa: Moses Kamarà si accascia a terra per un malore, i presenti chiamano i soccorsi, si tenta una rianimazione ma per il ragazzo purtroppo non c'è niente da fare. Il personale del 118 non può far altro che constatarne la morte. Un'altra tragedia dopo quella di Matteo Pietrosanti sconvolge la comunità pontina, la città di Cisterna in particolare, dove Moses, appena 17enne, viveva e dove frequentava il liceo Ramadù.

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 12 marzo, al playground di Largo Settimio Passamonti, a San Lorendo, a Roma. Il dramma si è consumato intorno alle 19, mentre il ragazzo, nato a Roma e residente a Cisterna, stava giocando a pallacanestro in un campetto pubblico nel quartiere di San Lorenzo. Il 17enne si è accasciato a terra davanti agli occhi degli amici ed è morto poco dopo. Sul posto il personale sanitario del 118 e gli agenti del commissariato di polizia.

Sul sito della scuola un messaggio della dirigente scolastica Anna Totaro: "E' una giornata molto triste. La prematura e improvvisa scomparsa di Moses addolora l'intera comunità scolastica. E' difficile accettare ed elaborare la perdita di un compagno, di un amico, di uno studente. In questo momento non è facile trovare le parole per darvi conforto, mi permetto di chiedervi di stare vicino al fratello Joseph, studente della VBL, e alla famiglia. Per i genitori che perdono un figlio la vicinanza dei compagni di scuola è di grande aiuto e conforto. Non ci sono parole di immediata consolazione. Spero possano essere di aiuto per voi le parole di Sant'Agostino: 'Non rattristiamoci di averlo perso ma ringraziamo di averlo avuto'".

E ancora: "DI Moses, ragazzo buono e semplice, ciascuno serberà il ricordo più caro nel proprio cuore".