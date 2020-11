Omicidio di Desirée Mariottini: sopralluogo di pm e avvocati nello stabile abbandonato di San Lorenzo

Oltre due ore di sopralluogo all'interno dello stabile abbandonato di via dei Lucani 22, nel quartiere di San Lorenzo a Roma: dall'aula bunker di Rebibbia oggi il processo per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, si è spostato sul luogo dove è avvenuta la tragedia, come stabilito dalla Corte nell'ultima udienza dello scorso ottobre.

Presenti questa mattina, 14 novembre, giudici, avvocati di parte civile, difese degli imputati, il pubblico ministero Maria Monteleone e gli agenti della polizia di Stato della Squadra omicidi che hanno curato le indagini. A turno, muniti di mascherina e guanti, i presenti hanno visitato l'interno dello stabile, sotto sequestro da due anni, per osservare i luoghi in cui sono accaduti i fatti e poterli confrontare con quanto dichiarato dai testimoni.

Assenti invece gli imputati, quattro cittadini africani, Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe, accusati di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori.