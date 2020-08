Cisterna: in casa trovate 10 piante di marijuana alte 2 metri, 26enne arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Cisterna. L’operazione dei carabinieri della locale Stazione che rientra nell’ambito dei servizi finalizzati proprio a contrastare il traffico di droga.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, in cvasa del giovane, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina insieme anche a 10 piante di marijuana alte circa 2 metri. Rinvenuti anche un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Per il giovane arrestato al termine delle formalità di rito sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissata per domani mattina.