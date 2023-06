Coltiva marijuana sul terrazzo condominiale, i carabinieri la scoprono: sequestrate 18 piantine

Coltivava marijuana sul terrazzo del suo condominio. Sperava forse chequelle piantine passassero inosservate ma qualcuno evidentemente si è insospettito e così il 5 giugno scorso è scattato il blitz dei carabinieri. E' accaduto a Cisterna, dove i militari della stazione locale hanno effettuato una perquisizione nel locale esterno condominiale su cui l'inqulina del palazzo aveva un accesso diretto.

Qui il personale dell'Arma ha scoperto e sottoposto a sequestro 18 piantine di marijuana, mentre altri 3,64 grammi di hashish sono stati trovati addosso alla donna in una perquisizione personale. E' scattata quindi una denuncia in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio a carico dell'inquilina del palazzo, che risultava tra l'altro già sottoposta a una misura restrittiva della libertà personale. L'attività del personale dell'Arma si inquadra in un più ampio servizio di controllo, prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio predisposto dal tenente colonnello Paolo Guida, comandante del resparto territoriale di Aprilia, e voluto dal comandante provinciale lorenzo D'Aloia.