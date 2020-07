Nascondeva una pistola nell'orto di casa: scatta l'arresto per un 28enne di Cisterna

Nascondeva una pistola nell'orto della sua casa. E' accaduto a Cisterna, dove un ragazzo di 28 anni, A.C.,pregiudicato del luogo e già destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore di Latina, è stato arrestato dalla polizia.

L'uomo era da tempo monitorato dagli agenti del commissariato perché di recente era rimasto coinvolto in violenze e pestaggi con altri personaggi del luogo. Nel corso di una perquisizione domiciliare, scattata questa mattina, 28 luglio, è stata rinvenuta una pistola Luger 9x19 di fabbricazione tedesca, arma da guerra, occultata sotto terra in un terreno di pertinenza della sua abitazione. La pistola era era custodita dentro un involucro. Il 28enne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere a Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.