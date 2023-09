Dengue, proseguono gli interventi di disinfestazione antizanzare a Borgo Flora

Concluso ieri, sabato 16 settembre, il primo degli interventi di disinfestazione antizanzare programmati dall'amministrazione comunale di Cisterna dopo la scoperta sul territorio di un caso sospetto di infezione Dengue di importazione. Dopo la comunicazione della Asl il sindaco Valentino Mantini è intervenuto con un'ordinanza contingibile e urgente che è subito intervenuta con un provvedimento del sindaco Valentino Mantini. Il primo cittadino, infatti, ha emesso una ordinanza contingibile e urgente che dispone interventi di disinfestazione a titolo precauzionale per "abbassare rapidamente la densità dell’insetto vettore nella zona sopracitata, così da ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi, per un raggio di almeno 200 metri dalla residenza per 3 giorni consecutivi anche nelle aree private", si legge nel provvedimento.

La zona interessata è una porzione della frazione di Borgo Flora, compresa tra via degli Emigranti, parte di via Casalini e via San Giuseppe, via Flora, via Don Luigi Zangrilli.

Come precisa l'amministrazione comunale, la situazione è attentamente monitorata dagli uffici comunale, dalla polizia locale e dalla Asl di Latina. La stessa ordinanza fa riferimento anche alle precauzioni da adottare da parte della cittadinanza nel corso della disinfestazione: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria, non stazionare all'aperto durante i trattamenti e, dove necessario, adottare gli opportuni accorgimenti per non esporre gli animali domestici alle sostanze disinfettanti, non lasciare all'aperto cibi e indumenti e infine disattivare gli impianti di irrigazione durante e per almeno 24 ore dopo il trattamento.