E' stato rimosso e fatto brillare l'ordigno bellico rinvenuto al cimitero

Come già annunciato, questa mattina il cimitero di Cisterna è stato raggiunto dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per la rimozione del proiettile da mortaio inesploso tornato alla luce mercoledì scorso durante i lavori di riparazione di una conduttura idrica. Con il supporto della polizia locale, i militari hanno effettuato un’indagine ispettiva anche a una profondità maggiore e una circonferenza più ampia rispetto al punto di ritrovamento del proiettile ed è stato rinvenuto un secondo ordigno, di dimensioni più ridotte rispetto al primo.

Poi hanno provveduto alla rimozione di entrambi i residuati bellici e al loro trasporto in una cava di Cori dove, in sicurezza, sono stati fatti brillare. Durante le operazioni di indagine e bonifica, il cimitero è stato chiuso all’accesso pubblico, per poi riprendere i consueti orari di visita una volta terminati i lavori.

Il sindaco Valentino Mantini e il comandante della polizia locale Raoul De Michelis hanno ringraziato la prefettura di Latina e il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per la celerità della risposta e dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza.