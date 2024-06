Giovane affetto da disabilità scomparso: ritrovato nella notte a Latina

Sono state ore di angoscia ieri per un giovane con disabilità di cui si erano perse le tracce a Cisterna. Il ragazzo, arrivato da Cori con i mezzi pubblici, non si è presentato all'appuntamento per le consuete attività di riabilitazione da svolgere nel comune di Cisterna. I familiari, preoccupati, hanno quindi inoltrato la segnalazione della scomparsa al comando della polizia locale di Cisterna, dove era stato visto per l’ultima volta.

Gli agenti hanno quindi fatto scattare sul territorio un'intensa attività di ricerca in collaborazione con la stazione dei carabinieri e con le squadre di volontari della protezione civile. Sono stati anche individuati i mezzi pubblici in servizio nelle ore precedenti lungo la tratta Cisterna- Cori così da contattare i conducenti e cercare di rintracciare il giovane scomparso. Proprio questa intuizione ha permesso di ricostruire il tragitto percorso dal ragazzo che, dopo essere rientrato a Cori, è risalito su un altro mezzo scendendo alla stazione Cotral di Latina. In costante contatto con i militari della stazione di Cisterna, gli agenti del comando di polizia locale, coordinati dal comandante Raoul De Michelis, hanno raggiunto immediatamente il capoluogo e con due pattuglie hanno iniziato la perlustrazione della zona adiacente le autolinee.

Dopo aver raccolto informazioni dai passanti e monitorato con attenzione i canali social, sono riusciti, poco prima della mezzanotte, a ritrovare il giovane che vagava in una traversa nella zona di Pantanaccio. Il ragazzo, seppur provato, era in discrete condizioni di salute. A quel punto dunque gli agenti hanno potuto informare i familiari, la stazione dell'Arma di Cisterna e il 118.