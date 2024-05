Utenze attivate a nome dei morti: scoperto e denunciato un truffatore

Nell'ambito di un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'intestazione fraudolenta di utenze telefoniche a nome di ignari cittadini, di solito addirittura deceduti, i carabinieri della stazione di Cisterna hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria un 58enne di origini campane. L'uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia specifici, è ritenuto responsabile di aver attivato un'utenza elettrica a nome di un uomo di Cisterna, morto nel lontano 1991.

I familiari del defunto hanno ricevuto da una società di recupero crediti incarica da Acea Energia S.p.A., una richiesta di pagamento relativa a quattro fatture non pagate, per un importo di circa 200 euro, per un'utenza intestata al loro congiunto che era stata attivata in un'abitazione del sud pontino.

L'attività di indagine scaturita dalla segnalazione dei familiari ha consentito di identificare l'autore del reato, denunciato a piede libero per sostituzione di persona.