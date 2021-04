Cisterna, trovato con la droga già divisa in dosi: arrestato un 20enne dai carabinieri

Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto marijuana, hashish, cocaina e soldi in contanti. Per il giovane disposti i domiciliari

Un giovane di soli 20 anni, trovato in possesso di diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina, è stato arrestato dai carabinieri a Cisterna nel corso di un servizio antidroga.

L’attività dei militari della locale Stazione, finalizzata proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è scattata nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile. Durante le perquisizioni personale e domiciliare a cui è stato sottoposto il giovane, sono stati rinvenuti 17,5 grammi di hashish, 2,7 grammi di marijuana e 2,2 grammi di cocaina, tutti suddivisi in dosi; rinvenuti anche 365 euro in contanti ritenuti provento di spaccio insieme anche materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto quanto trovato è stato sottoposto a sequestro, mentre il 20enne arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari come dispoto dall’Autorità Giudiziaria.